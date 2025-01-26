Ввоз песка с мазутом на полигон в Ростовской области закрыли после жалоб жителей

Песок с побережья Черного моря, содержащий мазут, не будет утилизироваться в Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

После встречи с жителями он сообщил, что часть песка, загрязненного мазутом, успели завезти из Краснодарского края на полигон в Семикаракорском районе, который не готов к подобной работе.

Слюсарь уточнил, что полигон частный. "С нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось. И мы не допустим, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа", - написал губернатор.

Сейчас въезд на полигон для фур с песком закрыт, там будет организовано дежурство полиции.

На площадке принимают оперативные меры, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. В ближайшее время планируется решить, что делать с уже завезенным песком. В течение недели полигон проверят на соответствие требованиям хранения ТКО в связи с жалобами от жителей, заявил губернатор.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. Собранный с побережья загрязненный песок пока находится на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы. Власти Кубани сообщали, что его вывезут до 1 апреля. Отвозить его планировали на сертифицированные предприятия утилизации в Краснодарском крае и Ростовской области.