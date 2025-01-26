1,5 млрд рублей выделили Краснодарскому краю на ликвидацию последствий ЧП с танкерами

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море.

"Средства будут направлены бюджету Краснодарского края на проведение ликвидационных мероприятий, в том числе работ по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, восстановление пляжных территорий", - сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее сообщалось, что окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам будут представлены только после ликвидации всех выбросов аварии. Росприроднадзор выставит в суде ущерб виновникам загрязнения.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.