Мечты сбываются - кировский школьник попробовал себя в профессии машиниста московского метро

13-летний кировский школьник Артём вместе с губернатором Кировской области Александром Соколовым проехали в кабине машиниста тематического поезда «Городу Кирову — 650 лет», который курсирует по Сокольнической линии московского метрополитена.

Это событие стало воплощением новогоднего желания Артема, которое он оставил в шаре-открытке на «Елке желаний» в ходе Всероссийской акции. Александр Соколов снял шар с елки и при содействии Департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена исполнил мечту кировского подростка.

"Перед рейсом Артем основательно готовился. Рассказал мне, что наизусть знает все линии и станции московского метро. Я тоже первый раз оказался в кабине. Интересные ощущения. Надеюсь, что это юношеское стремление перерастет у Артема в выбранную профессию", — поделился Александр Соколов.

Кроме того, сегодня же Артем со своей мамой Анной Владимировной побывал в электродепо «Северное», одном из старейших депо в России. Увидел, где ночуют поезда, как их готовят к работе, прогулялся по поезду, посвященному 650-летию Кирова, который был запущен в прошлом году, и на нем же вместе с машинистом вышел на знаменитую красную Сокольническую линию.

"Мне очень понравилось, как чинят поезда! Как включают и выключают разные приборы", — сказал Артём.

Также в программе юного кировчанина стоит посещение Центра профориентации метро и Музея Победы на Поклонной горе.

За помощь в организации экскурсии правительство Кировской области благодарит Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и Московский метрополитен.