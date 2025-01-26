Лукашенко опроверг заявления Зеленского о предложении ударить по Мозырскому НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал Киеву нанести удар по Мозырскому НПЗ после начала спецоперации РФ.

"Для меня абсолютно было неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Ты врешь", - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер добавил, что никогда не хотел конфликта на Украине и делал все, чтобы его не было.

В начале января Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что Лукашенко извинился перед ним в первые дни после начала СВО. "Он сказал: «Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", - сказал Зеленский. Он также сообщил, что Лукашенко предложил Киеву «ответить» ударом по белорусской территории.

В феврале 2023 года Лукашенко заявлял, что Украина еще до начала СВО готовила удар по территории Белоруссии ракетными системами залпового огня. "Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал президент республики, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.