Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не планируют принимать участие в мероприятиях, организованных Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркена.

"Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему", — заявил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Напомним, узники концлагеря были освобождены войсками 1-го Украинского фронта 27 января 1945 года.

Несколько лет назад большой резонанс вызвало заявление в радиоэфире министра иностранных дел Польши Гжегожа Схетыны о том, что лагерь смерти освобождали "Первый Украинский фронт и украинцы". Данное высказывание вызвало удивление у историков, которые напомнили польскому министру, что свое название фронты получали не по национальному составу, а по направлениям решаемых ими стратегических задач. МИД России назвал заявления Гжегожа Схетыны кощунственными.

В 2020 году посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Освенцим "был освобожден" американской армией. После критики пользователей в дипмиссии признали ошибку, однако текст не удалили и не исправили.