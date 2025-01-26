26 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

ЦРУ склоняется к версии об утечке вируса COVID-19 из китайской лаборатории

Центральное разведывательное управление США, которое на протяжении нескольких лет заявляло, что не имеет достаточных данных для того, чтобы сделать выводы о причинах возникновения COVID-19, теперь склоняется к версии о его лабораторном происхождении.

По информации The New York Times, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных. Как уточнили источники издания, ЦРУ более тщательно изучила уже имеющуюся информацию. Этот анализ начался еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он неоднократно выступал с призывами "наказать" Китай за сокрытие происхождения COVID-19, напоминает ТАСС.

Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и якобы распространился в результате утечки. В докладе говорится, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань".

При этом, как выяснилось, Институт вирусологии в Ухане (WIV) получал финансирование от Национального института здравоохранения США для экспериментов, включающих исследования коронавирусов летучих мышей и возможности их инфицирования человека. Также в отчете содержится информация о том, что ученые из Уханя действительно создали такие вирусы на основе коронавирусных инфекций, используя методы обратного клонирования и генную инженерию.

Теги: COVID-19, ЦРУ, утечка, Ухань


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