План "Ковер" вводили в аэропортах Ижевска и Казани

В аэропортах Казани и Ижевска ранним утром 26 января вводили временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Позже в ведомстве сообщили, что в аэропорту Казани сняты ограничения. Это произошло в 07:00 мск. Затем, с 7.30 мск, ограничения сняли и в аэропорту Ижевска. Меры ия вводились для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 15 украинских БПЛА: 8 - над Рязанской, 6 - над Курской и 1 - над Белгородской областями.

24 января временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Самары, Казани, Нижнекамска, Уфы, Пензы, Саратова и Ульяновска. В результате этого в Екатеринбурге задержали пять рейсов трех авиакомпаний.