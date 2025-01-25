Трамп может отправить солдат на границу с Мексикой
США может отправить солдат и бронетехнику, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой.
Цель – усиление мер безопасности, приводит РИА Новости данные газеты Washington Post, ссылающейся на источники в Пентагоне. Речь идёт о развертывании до 2,5 тыс. морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины.
Ранее Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив.
"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки"", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго.
Трамп хочет объявить об этом "в ближайшем будущем".