Трамп может отправить солдат на границу с Мексикой

США может отправить солдат и бронетехнику, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой.

Цель – усиление мер безопасности, приводит РИА Новости данные газеты Washington Post, ссылающейся на источники в Пентагоне. Речь идёт о развертывании до 2,5 тыс. морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины.

Ранее Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на "Залив Америки"", – заявил Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Трамп хочет объявить об этом "в ближайшем будущем".