ООН поддерживает переговоры между Путиным и Трампом

ООН поддерживает возможное проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Трамп ранее сообщал, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Путин готов к контактам с Трампом.

"Мы поддерживаем все переговоры между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации", – приводят его слова РИА Новости.