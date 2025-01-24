24 Января 2025
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Фото: телеграм-канал главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой / t.me/juliakupetskaya

В Мытищах задержали многодетную уроженку Таджикистана, которая получила субсидию на квартиру от государства

В Мытищах задержали многодетную уроженку Таджикистана, которая получила субсидию на квартиру от государства. Ее обвинили в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК Подмосковья.

Следствие считает, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.

Размер субсидии составил более 24 млн руб.

В рамках расследования проведены обыски, допросы, изъяты документы и дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей соответственно, что явно опровергает малоимущий статус и нуждаемость семьи. Из банка истребованы выписки по счетам супруга подозреваемой, продолжаются допросы и установление всех обстоятельств. В ходе следствия также будет дана уголовно-правовая оценка исполнению должностными лицами администрации своих обязанностей.

Имя подозреваемой не раскрывается, однако по описанию дела можно понять, что задержана мать семерых детей Тахмина Самадова. 13 января глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что женщине и ее супругу Рамазону Рахимову, которые живут в однокомнатной квартире с семью детьми, вручили сертификат на приобретение жилья. В ответ на возмущение общественности Купецкая призвала граждан не забывать о том, что написано в Конституции.

Теги: Мытищи, квартира, Юлия Купецкая, мошенничество, субсидия


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