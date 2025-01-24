Путин: если бы Трамп был у власти в 2020 году, кризис на Украине не наступил

Президент РФ Владимир Путин согласился со словами президента США Дональда Трампа, о том, что конфликт на Украине бы не начался, если бы у него в 2020 году не украли победу на выборах. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина после визита в МГУ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не начался, если бы он пришел к власти по итогам выборов 2020 года, добавив, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Свои отношения с Трампом Путин назвал "доверительными и прагматичными". При этом Путин отметил, что Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое на тот момент количество санкций против России.

"Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов", - отметил Путин. Он назвал Трампа "прагматичным и умным человеком" и заметил, что тот вряд ли станет принимать решения о таких санкциях против РФ, которые вредили бы экономике самих США.

"Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике", - отметил глава государства.