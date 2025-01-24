В Кудымкаре из-за пожара эвакуировали студентов и сотрудников техникума

В Кудымкаре из-за пожара эвакуировали студентов и сотрудников техникума, расположенного по ул. Лихачева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 13.40. Площадь пожара составила 0,4 "квадрата". До прибытия пожарной охраны эвакуировались 400 человек. Пострадавших нет.

К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 18 человек личного состава и пять единиц техники. По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарной охраны установлено, что происходило горение светильника на третьем этаже в помещении спортзала Коми-Пермяцкого агротехнического техникума.

В 13.47 пожар был локализован и ликвидирован.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.