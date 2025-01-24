500 миллионов рублей сэкономили из-за бесснежной зимы города Центральной России

Почти 500 миллионов рублей сэкономили из-за бесснежной зимы администрации городов Центральной России. Как пишет Mash, из-за глобального потепления, администрации вычёркивают строку расходов "Зимнее содержание дорог и улиц".

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Так, в Рязани сэкономили 30 млн рублей на посыпании улиц песком, заправке техники и сверхурочной работе коммунальщиков. Рекордсменом стал Липецк. Там сэкономили 103 млн рублей. Чиновники этого города сказали, что снега больше не ожидается.

Такая же ситуация Воронеже, Курске, Орле, Туле, Калуге и других.

Но, как отмечает издание, в итоге все сэкономленные деньги пойдут на ремонт дорог, потому что без снега они портятся быстрее.

Ранее мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов на аппаратном совещании пригрозил разорвать договоры с подрядчиками, если уборка снега не улучшится, сообщает Neft.

Работа компаний, занимающихся уборкой снега в Нефтеюганске, требует особого контроля в период снегопадов. В случае неисполнения контракта организация должна вноситься в реестр недобросовестных поставщиков.