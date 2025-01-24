"Есть необходимость": в Свердловской области усилят меры безопасности

В Свердловской области должна быть усилена безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового пребывания людей. Такое поручение дал губернатор Евгений Куйвашев.

Задача была поставлена на заседании антитеррористической комиссии региона, которое состоялось в пятницу, 24 января. Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", Куйвашев заявил, что сегодня "есть необходимость в принятии оперативных мер по обеспечению безопасности".

"Как правило, в зону повышенного риска попадают объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов, а также площадки, где проводятся крупные мероприятия. Сегодня еще раз оценим уровень антитеррористической защищенности перечисленных объектов, наметим совместные шаги по устранению уязвимостей", - отметил глава Среднего Урала.

Напомним, в середине января в соцсетях стали появляться сообщения о пролетах беспилотников над Свердловской областью. В спецслужбах региона назвали эти публикации фейком.