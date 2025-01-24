Из Эрмитажа эвакуировали посетителей и персонал
Из здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал после анонимной угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Силовики проверяют все помещения Эрмитажа.
"Фонтанка" уточняет, что идет проверка экспозиционных залов и служебных помещений.
Ранее в России была ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.