Из Эрмитажа эвакуировали посетителей и персонал

Из здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей и персонал после анонимной угрозы взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики проверяют все помещения Эрмитажа.

"Фонтанка" уточняет, что идет проверка экспозиционных залов и служебных помещений.

Ранее в России была ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.