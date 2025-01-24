Медведев: Около 450 тысяч контрактников ушли на СВО в 2024 году

Около 450 тысяч человек заключили контракт о службе в Вооруженных силах РФ в 2024 году, еще больше 40 тысяч россиян отправились на специальную военную операцию (СВО) добровольцами. Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии, сообщает ТАСС.

На нем обсудили итоги прошлого года и планы на 2025 год. По словам Медведева, нужно сохранить набранные темпы. Он отметил, что задачу, поставленную Владимиром Путинным, выполнили.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что необходимости в новой волне мобилизации нет.

Он отметил, что российские войска в зоне СВО каждый день продвигаются "на десятках направлений", идет приток тех, кто добровольно заключает контракт с Минобороны.

Ранее первый заместитель Картаполова в оборонном комитете ГД Андрей Журавлев в беседе с изданием "Абзац" заявил о необходимости готовить мужское население к защите страны.

По словам Картаполова, Журавлев имел в виду другое.

"Он говорил о том, что нам надо всем готовиться к тому, что может быть в будущем, а в будущем может быть все, что угодно", - цитирует ТАСС главу комитета.

В Госдуме не раз заявляли, что не ждут дополнительного набора по частичной мобилизации. В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о мобилизации "речи никакой не ведется".