Свердловская полиция подвела итоги борьбы с преступностью в 2024 году

Главное управление МВД по Свердловской области подвело итоги работы в минувшем году. Здание на проспекте Ленина, 17 посетили все первые лица территориальных ОВД, структурных подразделений Главка, руководители всех силовых и контролирующих ведомств региона, а также заместитель полпреда президента в УрФО, губернатор, врио спикера Законодательного собрания, уполномоченный по правам человека и председатель общественного совета при ГУ МВД области.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, поводом для визита такого количества высоких гостей стало расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2024 году, которая проходила под председательством начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. Первым делом состоялась торжественная церемония награждения 22 наиболее отличившихся по службе сотрудников. Под аплодисменты зала представители разных служб были удостоены ведомственных медалей, почетных грамот и дипломов.

С докладом о состоянии дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений выступил начальник штаба Станислав Каргаев. Он отметил, что в 2024 году проводился комплекс мероприятий по недопущению осложнения оперативной обстановки и своевременному реагированию на ее изменения. Залогом успешной реализации поставленных задач стало тесное взаимодействие с органами власти всех уровней, контрольно-надзорными органами и силовым блоком. Как результат, совместными усилиями удалось не допустить обострения оперативной обстановки.

В минувшем году органами внутренних дел обеспечен правопорядок при проведении порядка 10 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности с участием более 4 миллионов человек. Нарушений прав граждан, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

В отчетном периоде полиции удалось закрепить динамику снижения регистрации преступлений. Поставлено на учет 48,5 тысяч уголовно наказуемых деяний, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. По общей регистрации противоправных деяний Свердловская область занимает десятую строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Челябинской и Ростовской областей, республики Башкортостан и Самары. Уровень преступности в регионе остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ. По критерию безопасности проживания Свердловская область занимает первое место в УрФО.

За 2024 год сокращено количество убийств (186; -10,6%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (561; -6,7%), в том числе повлекших смерть потерпевших (100; -21,9%), изнасилований (112; -8,9%), разбоев (99; -9,2%), грабежей (482; -25%), краж (13424; -16,5%), в том числе квартирных (-31,9%; 261) и транспортных средств (-37,2%; 157). Снижена кривая на 23,5% (5444) числа преступлений, совершенных на улицах и на 18,3% (11734) – в общественных местах.

Расследовано около 26 тысяч преступных деяний. Раскрываемость убийств составила 98,4%, грабежей – 94,6%, вымогательств – 63%, краж – 50,8%, в том числе квартирных – 84%, с банковских счетов – 64,3%, краж транспорта – 45%, угонов – 90,2%, изнасилований – 100%.

Претворяя в жизнь принцип неотвратимости наказания и восстановления нарушенных прав граждан, раскрыто 931 преступление прошлых лет, 293 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из них 24 убийства, 16 фактов тяжкого вреда здоровью, 8 изнасилований, 22 разбоя и 21 грабеж. Сыщиками уголовного розыска установлено 257 без вести пропавших, идентифицирована личность 20 неопознанных тел.

Пресечена деятельность 367 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 51, входившего в состав этнических группировок.

Приняты меры по возмещению ущерба на сумму свыше трех миллиардов рублей. Выявлено 412 преступлений коррупционной направленности, в том числе 105 фактов получения и 106 дачи взяток. На 40% возросла эффективность по установлению фактов превышения должностных полномочий. Задокументирован 41 факт легализации доходов, полученных преступным путем.

На 16,7% эффективнее сработали по выявлению уголовно наказуемых деяний, связанных с реализацией национальных проектов "Демография", "Культура", "Безопасные и качественные дороги", "Жилье и городская среда".

Не остались безнаказанными 127 фактов противоправной деятельности так называемых "черных лесорубов". Возмещен ущерб в этой сфере на сумму 45 млн рублей.

Выявлено 41 преступление (+115,8%) экстремистской направленности. За распространение недостоверной информации сотрудниками полиции пресечено 45 административных правонарушений (статья 20.3.3 КоАП РФ). Правоохранительными органами заблокировано 56 интернет-ресурсов.

"В отчетном периоде органами внутренних дел пресечено 6943 наркопреступлений (+34,4%). На 55,9% повышена эффективность работы по выявлению противоправных деяний, связанных со сбытом наркотических средств (4973). Борцы с наркотрафиком изъяли 186,5 кг запрещенных к свободному обороту веществ. К уголовной ответственности привлечено 2483 лица, в том числе 647 сбытчиков. Прекращена деятельность 10 подпольных нарколабораторий и 12 притонов. Изъято 2953 единицы боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и 45 "стволов", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, за прошедший год на территорию области въехало 232 тысячи 134 иностранных гражданина, из них 33,6% – граждане Таджикистана, 28,2% – Узбекистана, 15,7% – Киргизии, 5,5% – Казахстана, 4,1% – Азербайджана, 3,6% – Армении. В сфере незаконной миграции полицией задокументировано 1450 преступлений (+58,6%). Пресечено свыше 19272 административных правонарушений (+11,1%). Выдворено и депортировано около 5 тысяч человек, преступивших черту закона.

Аннулировано 1140 ранее выданных патентов. Принятые на федеральном уровне законодательные инициативы (вступают в силу с 5.02.2025) уже в ближайшее время позволят ОВД в упрощенном порядке использовать возможность применения процедуры удаления с территории РФ нарушителей миграционного законодательства.

В минувшем году за получением госуслуг по линии МВД было подано 2,6 миллиона заявлений. Уровень удовлетворенности граждан качеством их предоставления составил 99,89%.

Подразделениям Госавтоинспекции удалось добиться снижения числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 3,4% (2714) и числа раненых в них на 5,9% (3360). Число погибших в ДТП осталось на уровне 2023 года (318). В сфере безопасности дорожного движения пресечено 6 млн 898 тысяч 426 нарушений. С помощью системы автоматической фиксации правил дорожного движения выявлено 6 млн 370 тысяч 797 нарушений.

"Выступавшие на коллегии должностные лица особую озабоченность высказали по факту преступлений, совершенных в IT-сфере. В 2024 году каждый третий зафиксированный криминальный эпизод совершен посредством использования современных технологий (35,9%; 17419). От действий мошенников пострадало около 7 тысяч граждан, 60% из которых – женщины, практически каждый третий – пенсионер. За год доверчивые свердловчане лишились 4 млрд 200 млн рублей. Остро стоит проблема с подростковой преступностью, зафиксирован рост. В связи с этим общей задачей всех субъектов профилактики, а не только сотрудников ОВД, является активизация профилактической работы. Подрастающему поколению необходимо всеми доступными средствами и методами разъяснять основы административного и уголовного законодательства, безопасности дорожного движения, акцентировав внимание на опасность экстремистских настроений, вреде алкоголя и наркотиков. Важная роль в этом злободневном вопросе отводится потенциалу комиссий по делам несовершеннолетних, образовательных, социальных учреждений и общественности", - поведал Валерий Горелых.

По его словам, подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за прошлый год, начальник ГУ МВД области подчеркнул, что, несмотря на напряженную оперативную обстановку, возникновение новых угроз и вызовов, некомплект личного состава, поставленные задачи в целом выполнены.

Завершая коллегию, генерал Мешков довел до присутствовавших руководителей основные приоритеты в работе на 2025 год, акцентировав особое внимание на подготовку к обеспечению общественного порядка и безопасности в период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.