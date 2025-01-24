В Тюмени семьям участников СВО будут оплачивать поминки

В Тюмени семьям погибших участников СВО будут оплачивать поминальный стол за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, что составляет 25 712 рублей", - говорится в сообщении.

Также участники СВО освобождены от уплаты за эвакуацию и хранение брошенного автотранспорта на муниципальной стоянке.