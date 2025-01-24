В Тобольске учитель математики взыскала 50 тысяч рублей с обматерившей ее матери ученицы

В Тобольске в одной из школ учитель математики взыскала 50 тысяч рублей с матери своей ученицы за оскорбления, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Причиной конфликта стало слово "Кошмар", которое учитель оставила в тетради под оценкой на домашнее задание девочки. Мать ученицы пришла в школу и допустила "высказывания, унижающие честь и достоинство, выраженные в неприличной, противоречащей нормам морали и нравственности форме". Отмечается, что оскорбляла учителя женщина при других детях.

Учитель пыталась взыскать с родительницы 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Женщина заявила, что не сожалеет о своем поступке так как защищала ребенка и жалеет лишь о том, что не сдержалась.

Суд иск удовлетворил частично. Также с родительницы взыскали 3 тыс. руб. на судебные расходы.