Десятки остановок общественного транспорта в Челябинске перевели в режим "по требованию"

Начиная с прошлого года часть остановок в Челябинске переводят в режим "по требованию". В январе 2025 года в этот режим перевели еще 9 остановок, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Это касается остановок "Гаражи" по автодороге Меридиан, остановки "Хариса Юсупова" по улице Бейвеля, остановок "Механическая", "Опытно-механический завод", "ЖБИ-1", "Гипсовый завод", "ВСМ", "ГСК Турист" и "Аральская" по улицам Героев Танкограда и Северный луч.

Согласно такой системе, если пассажир хочет выйти на остановке, он должен заранее нажать кнопку STOP на поручне или предупредить водителя другим способом. А для того, чтобы сесть в транспорт, необходимо поднять руку — так же, как человек обычно ловит "попутку".

Как сообщили в миндортрансе, благодаря вводу остановок по требованию пассажиры автобусов №2 и №34 в Челябинске за месяц сэкономили более 5 часов. Дело в том, что на остановку, посадку, высадку пассажиров и разгон автобус каждый раз тратит около 30 секунд.

Экономия времени получается за счет того, что транспорту не нужно останавливаться там, где нет пассажиры не выходят и не заходят.

Кроме того, система позволяет сохранять комфортную температуру в салоне — тепло зимой и прохладу летом.

Информация об остановках по требованию транслируется на экранах в автобусах, а также дублируется речевым информатором.