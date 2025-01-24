Астраханские участники Великой Отечественной войны получат по 80 тысяч рублей ко Дню Победы в дополнение к федеральным выплатам

"80-летие Великой Победы – важнейшая историческая дата, символ мужества, единства и беспримерного подвига нашего народа. Юбилей будет отмечаться по всей стране и станет главным событием этого года", - напомнил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По указу Президента ко Дню Победы все ветераны получат федеральные выплаты.

"Вместе с тем, мною принято решение о дополнительной – региональной выплате. Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель Осажденного Сталинграда», несовершеннолетних узников концлагерей и лиц, работавших на объектах ПВО, она составит 80 тыс. рублей. Вдовам фронтовиков, совершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла выплатим по 10 тысяч рублей. Всего на эти цели направим около 17 млн рублей," - сообщил глава региона.

Кроме того, на очередном заседании профильного оргкомитета губернатор поручил главам муниципалитетов рассмотреть вопрос присвоения ветеранам звания «Почетный гражданин».

"Многие уже имеют этот статус, но его достоин каждый, кто сражался на фронте", - считает Игорь Бабушкин.

Напомним, ко Дню Победы в Астрахани будет установлена стела «Город трудовой доблести», а также часовня-памятник защитникам Отечества в сквере Наташи Качуевской.

Губернатор поручил также провести благоустройство всех существующих памятников и мест воинских захоронений в регионе, подключив к этой работе молодежные и волонтерские организации.

"Мы бережно храним память о подвиге предков и делаем всё, чтобы этот год стал победным и для нашего поколения", - подчеркнул Игорь Бабушкин.