Обвиняемого в сожжении своей жены уральца вновь оставили под арестом

Свердловский областной суд вновь оставил под арестом жителя Первоуральска, обвиняемого в сожжении своей жены.

Все случилось в ночь на 28 июня прошлого года в одном из частных домов в поселке близ Первоуральска. Мужчина в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу и поджег. Сообщалось, что преступление было совершено из-за нахлынувшей ревности.

Несмотря на сильные ожоги, женщина осталась жива и была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось. Изначально было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. После смерти его переквалифицировали, а уральца заключили под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, 26 декабря 2024 года Первоуральский городской суд продлил арест Александра Алмазова до 28 марта 2025 года. Адвокат обжаловал это постановление и настаивал на более мягкой мере пресечения.

Областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Алмазов продолжит находиться под стражей.

Напомним, прошлой осенью защита также просила отменить арест, но тогда суд отказал.