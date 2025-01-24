На юге России члены ОПГ похищали военных

Раскрыта преступная схема похищения военных. Предполагаемых злоумышленников задержали сотрудники ФСБ.

Схема была следующей. Две несовершеннолетние девушки знакомились в сети с военнослужащими-участниками специальной военной операции. Барышни налаживали контакт с парнями и предлагали им секс. После солдат похищали и требовали от них более 3 млн руб. Деньги полагались за то, что на военных не возбудят уголовное дело за интим с несовершеннолетними.

Другой специализацией банды было вымогательство денег у предпринимателей из Ростовской области под различными предлогами. Для психологического давления на своих жертв участник банды – житель Ростовской области представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер". При этом фактически был трудоустроен массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

Организатор и 10 участников банды стали фигурантами уголовных дел. Все установленные участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости.