"Лучший работодатель для российских студентов": молодежь выбирает "Газпром нефть"

Аналитики Best Company Award представили рейтинг работодателей России по результатам опроса молодых специалистов. В исследовании участвовали девять тысяч студентов из 40 ведущих вузов страны и выпускников, стало известно Накануне.RU.

"Самым популярным местом работы в промышленности стала "Газпром нефть": количество молодежи в штате — более 30 тысяч человек (каждый третий в компании). Около 6% сотрудников это недавние выпускники вузов и колледжей", — указывают аналитики.

В числе привлекательных факторов для начала карьеры в "Газпром нефти" респонденты отметили конкурентный уровень зарплаты, баланс работы и личной жизни, уважительное отношение к сотрудникам, стабильность и перспективы профессионального роста.

Кроме того, компания находится в постоянном контакте с партнерами из образовательной среды — развивает системы "Лига колледжей" и "Лига вузов", создает центры дополнительного обучения школьников, совместные учебные программы в университетах и колледжах. Одаренные ребята из регионов ежегодно участвуют в летних лагерях, конкурсах стартапов и хакатонах "Газпром нефти". Сотни молодых ученых и студентов получают гранты и стипендии.

"Молодые специалисты – стратегический актив предприятия, который мы ежегодно пополняем. Регулярно проводятся экскурсии для школьников в наши технологические центры, чтобы познакомить ребят с современной нефтегазовой отраслью. Мы проводим встречи со студентами профильных направлений в вузах и колледжах Тюмени и Ямало-Ненецкого автономного округа. Лучших приглашаем на практику и стажировку на Новопортовское месторождение за Полярным кругом, где молодые люди могут определиться с выбором будущей профессии", — прокомментировал заместитель гендиректора "Газпромнефть-Ямала" Антон Отраднов.