В Армении в конце зимы рассмотрят законопроект о вступлении в ЕС

Вскоре в Армении рассмотрят законопроект о вступлении в Евросоюз. Этим займётся парламент страны.

Пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян сообщил ТАСС, что рассмотрение документа в парламенте страны состоится на сессии, которая пройдёт 11-14 февраля. Сегодня профильная комиссия парламента рассмотрит законопроект и включит его в основную повестку.

Законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.

"ЕАЭС и ЕС - несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Представить, что эти два союза в какой-то точке сойдутся, невозможно. Поэтому рассматривающийся в Республике Армения законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит эту страну перед выбором", - сказал ранее Оверчук.