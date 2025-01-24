24 Января 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: Задач у полиции много, будем помогать в их решении

На заседании коллегии Томского областного управления МВД состоялось подведение итогов работы полиции в минувшем году, были поставлены задачи и сформированы планы на 2025 год.

"Главная задача – профилактика преступности, обеспечение безопасности жителей. Помогаем правоохранителям в её решении", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Так, в частности, в прошлом году по региональному проекту «Безопасность дорожного движения» было смонтировано 12 дополнительных комплексов фото- и видеофиксации на территории области.

Система видеофиксации нарушений ПДД(2024)|Фото: Накануне.RU

В 2025 году запланировано завершить установку системы видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город», что позволит правоохранителям получать данные с тысячи городских камер видеонаблюдения в режиме реального времени. При этом, 100 смонтированных камер с опцией распознавания лиц. В регионе также продолжат поддержку дружинников.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"Будем, как и раньше, поощрять жителей, добровольно сдающих незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Поощряем лучшие по профилактике правонарушений города и районы. По итогам прошлого года это город Кедровый, Александровский и Верхнекетский районы (1-е, 2-е и 3-е места, соответственно)!, - сообщил глава Томской области.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

Губернатор напомнил, что полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев недавно заострил внимание органов внутренних дел на важнейшей задаче 2025 года по участию в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, обеспечению безопасности участников многочисленных мероприятий в главный праздник страны. Еще один акцент полпред главы государства делал на значимости работы правоохранителей по  предупреждению межнациональной и межконфессиональной напряженности, пресечению каналов незаконной миграции.

"Задач у полиции много, будем помогать в их решении. Благодарю сотрудников органов внутренних дел за совместную работу по повышению комфорта и безопасности жителей нашей области!", - резюмировал Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, полпред серышев, правоохранители, полиция, видеонаблюдение, фото видео фиксация


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