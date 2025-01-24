24 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Россияне считают, что профессиональный уровень студентов-выпускников скорее упал

Профессиональный уровень студентов-выпускников сегодня ниже, чем это было 15-20 лет назад. К такому ответу склоняются россияне, показал опрос ВЦИОМ.
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Как сообщалось, люди считают, что материальное положение студентов изменилось скорее в лучшую сторону, чем в худшую (40% против 20%). Также россияне считают, что у молодых специалистов сегодня больше возможностей получить высокооплачиваемую работу, и в этом отношении ситуация тоже скорее улучшилась, чем ухудшилась (37% после 26%). В то же время в обоих вопросах около 40% не могут ответить или считают, что ничего не изменилось.

Но вот на вопрос, как изменился уровень профессиональной подготовки выпускников, мнение склоняется в сторону ухудшения (39% против 25% считающих наоборот). Причем результаты намного ухудшились по равнению с 2015 годом, когда только 28% считали, что уровень выпускников упал. Российские студенты деградируют?

Эти ответы не согласуются с ответом на вопрос, как изменился общий культурный уровень и кругозор студентов: там те же цифры, но наоборот - в пользу студентов. Результаты явно противоречат друг другу.

Характерно, что лучше всего студентов оценивают сами студенты. Это касается и общего культурного уровня, и профессиональной подготовки. Хотя сравнить себя со студентами 10-20-летней давности они явно не могут.

Еще один интересный ответ касается того, что отношение преподавателей к своей работе скорее ухудшилось по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Если 2015 году 22% считали, что оно ухудшилось, то сегодня 31%. Об этом говорят и сами преподаватели. Цифровизация и бюрократизация делают свое дело.

Осенью 2024 года работодатели оценили средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти, причем 26% оценили их на двойку, еще 13% поставили единицу. Правда, в 2021 году "неуд" поставили 43% опрошенных работодателей, зато увеличилось число низших оценок (было 9%, стало 13%).

Теги: студенты, выпускники


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