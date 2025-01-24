На трассе Пермь - Екатеринбург произошла массовая авария. Очевидцы сообщают о столкновении 12 машин

Сегодня утром массовая авария произошла на автомобильной дороге Р243 (Пермь - Екатеринбург), передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе Госавтоинспекции региона сообщили об ограничении движения для всех видов транспорта на 59 километре. Путей объезда нет.

На месте происшествия работают сотрудниками Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ведомстве не уточняют количество столкнувшихся автомобилей. Сообщается также, что в ДТП никто не пострадал.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, на трассе столкнулись не менее 12 машин. Ural Mash пишет, что водитель большегруза пошел на обгон во время пути и фуру развернуло - в нее врезались несколько легковушек. В одной из них была беременная женщина — спасатели вручную раздвигали автомобили, чтобы добраться до нее.