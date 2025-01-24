"Посреди зимы попали в тропическое лето": строители посетили Ботанический сад Екатеринбурга

В январские каникулы сотрудники компании "Атомстройкомплекс" вместе с детьми и внуками посетили оранжерейный комплекс Ботанического сада УрО РАН, который насчитывает более 2 тысяч видов и форм тропических, субтропических и пустынных растений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, это новогодний подарок от коллектива Ботанического сада, в партнерстве с которым "Атом" занимается сохранением и благоустройством зеленых территорий в Екатеринбурге.

"Узнали, что банан – это ягода, а пальма, на которой он растет – трава! Посреди зимы попали в жаркое тропическое лето, отвлеклись от рутины и получили новые знания, в том числе прикладные – как обеспечить правильный уход растениям дома и на даче. Выражаем искреннюю благодарность ученым Ботанического сада за то, что уделили нам время и внимание!" – такие отзывы оставили сотрудники "Атомстройкомплекса" после экскурсии.

Помимо Ботанического сада, строители регулярно посещают мероприятия учреждений культуры и науки, для которых строили или реконструировали здания – это Театр юного зрителя, Камерный театр, театр "Щелкунчик", культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал", Свердловская государственная филармония и многие другие. Большой популярностью пользуются корпоративные экскурсии в самый значимый объект из портфолио компании – Дом Севастьянова, а также Дом Сяно, где сегодня размещается Международный Демидовский фонд.

"Подобные мероприятия помогают нам знакомить сотрудников с историей и культурным наследием региона, в котором все мы работаем, культивировать чувство гордости и ответственности за родной край и его будущее. Так работа переплетается с интересами и хобби, обретает новый смысл и ценность. В свою очередь мы тоже охотно проводим свои экскурсии для партнеров и друзей компании, показываем выдающиеся архитектурные объекты, умные дома, работу высокотехнологичных заводов по выпуску строительных материалов, рассказываем об истории современного строительства в Екатеринбурге.

У нас даже сформирован собственный автобусный экскурсионный маршрут "Зеленая линия" – он включает более десятка знаковых зданий, расположенных в центре города, над строительством и реконструкцией которых работал "Атомстройкомплекс". Знакомство с местными достижениями и достопримечательностями способствует повышению локального патриотизма и удержанию кадров в регионе, мотивирует специалистов вкладывать свои знания и силы в развитие родного края", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.