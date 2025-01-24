Родителям отсрочат наказание за преступления небольшой или средней тяжести

Верховный Суд РФ внес на рассмотрение законопроект, который разрешает отсрочку отбывания наказания для осужденных родителей, если они совершили новое преступление небольшой или средней тяжести или же совершенных по неосторожности.

Отсрочка наказания предлагается беременным, женщинам с ребенком до 14 лет, а также мужчинам, являющимся единственным родителем ребенка до 14 лет. Мера направлена на соблюдение прав и законных интересов детей - воспитание в условиях семьи.

Как отмечается в пояснительной записке, данная мера схожа с условным осуждением, но они имеют разные правовые последствия при совершении нового преступления в период испытательного срока. Если при условном осуждении решение принимает суд, то при отсрочке наказания итоговое наказание назначается по совокупности приговоров.

Решение об отсрочке наказания будет принимать суд с учетом степени общественной опасности преступления, личности и поведения осужденного.