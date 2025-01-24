24 Января 2025
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Происшествия Центральный ФО В России Рязанская область
Фото: Накануне.RU

БПЛА попытались атаковать нефтезавод в Рязанской области

Пожар начался минувшей ночью в районе Рязанского НПЗ, пишет Shot со ссылкой на очевидцев. Предварительно, возгорание началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА.

Baza пишет, что жители Рязанской области около полуночи сообщили о взрывах и о "массовой атаке БПЛА на нефтезавод". По данным телеграм-канала, после этих сообщений начался пожар в районе ТЭЦ и НПЗ.

По информации оперштаба Рязанской области, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в результате атаки произошел пожар в одном из частных домов, который был быстро ликвидирован. Никто не пострадал. Малков добавил, что поручил оказать семье необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили 20 БПЛА над Рязанской областью.

Теги: нефтезавод, нпз, рязанская область, бпла


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