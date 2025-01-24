24 Января 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В магазинах появятся данные о наценке на продукты

Совет законодателей поддержал идею обязать магазины указывать на ценниках на социально значимые продукты также наценку, чтобы предупредить необоснованное завышение цены. Законопроект, который разработал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь должен быть лишь немного доработан.
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Законопроект был предложен еще год назад. В Российском союзе потребителей идею тоже одобрили. Цены на продукты за последние два-три года очень сильно выросли - намного больше, чем растут зарплаты и пенсии. Часто рост цен носит явно спекулятивный характер, что злит людей.

В перечень социально значимых продуктов входят, в частности, говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахар-песок, соль, черный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

Законопроект предполагает, что в магазинах рядом с ценой будет указана в процентах и наценка относительно закупочной стоимости продукта. По крайне мере покупатели будут видеть, насколько завышают цены, а надзорные органы смогут более быстро реагировать.

Следует еще определиться, от какой цены считается наценка: производителей или оптовых поставщиков, не являющихся их производителями. И после небольшой доработки законопроект будет внесен в Госдуму.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, по итогам 2024 года средняя наценка на самые бюджетные социально значимые продукты питания в российских магазинах составила менее 6%. Накануне ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок на социально значимые продукты. Работа проводится в рамках соблюдения ретейлерами ценовых обязательств, которые они добровольно приняли на себя в отношении пищевых товаров первой необходимости.

Теги: цена, наценка, продукты


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