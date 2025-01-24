Турецкий ремейк фильма "Холоп" вышел в российский прокат

Турецкий фильм "Холоп. Великолепный век" - ремейк российского "Холопа" - вышел в российский прокат. Как сообщают Известия, режиссером картины выступил Онур Унлю, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль и Мелиса Денгель.

Сюжет турецкого "Холопа" очень похож на оригинал. Но на этот раз избалованный мажор из Стамбула отправляется на перевоспитание в Османскую империю. Там он оказывается простым конюхом при дворе султана Сулеймана.

Российская франшиза "Холоп" продолжает странствовать по миру. Вслед за французской адаптацией комедии Клима Шипенко вышла турецкая.

Роль сына богачей по имени Мете сыграл Керем Бюрсин — он же Серкан Болат из популярного сериала "Постучись в мою дверь".

Ранее вышли французская и монгольская версии фильма. Права на адаптацию проданы еще в несколько стран.