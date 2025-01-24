Стало известно о фактах нелегальной торговли органами в Часовом Яре

На территории ДНР, находящейся под контролем Украины, зафиксированы очередные свидетельства работы черных трансплантологов.

Сведения о незаконном извлечении человеческих органов имеются в Часовом Яре — посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник передал показания двух плененных украинских военных.

Один из военнослужащих рассказал, что видел, как в больницу на улице Пирогова, д. 3 как минимум раз в неделю приезжал белый фургон, наполненный холодильными ящиками, которые предназначены для транспортировки органов. Он отметил: всех медработников больницы сгоняли в одно крыло, чтобы они не ходили в хирургию, однако информация всё равно просочилась.

По словам Мирошника, у Москвы имеется информация о подобной деятельности также в Лисичанске и Авдеевке. "Люди видели достаточно неких закрытых медучреждений, куда подвозили раненых и которые очень жестко охранялись. Есть свидетельства о присутствии там иностранных специалистов, которых тоже достаточно серьезно охраняли, и у них практически не было контактов с местными жителями. Такая информация есть и по Лисичанску, и по Часову Яру, и по ряду других территорий в ДНР", - указал дипломат.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в западных странах и международных организациях известно о деятельности черных трансплантологов.

В МИД РФ еще в 2023 году обратили внимание на распространившуюся в СМИ информацию о продаже органов солдат Вооруженных сил Украины. Сообщается, что они появились "в ассортименте" одного из крупнейших магазинов в даркнете. Сердца, печень, почки и прочие части тела предлагались от €5 тыс. за штуку. Под заказ якобы можно оперативно доставить сердце за €25 тыс. и почки за €12 тыс. При этом поставка осуществляется "только в страны ЕС в медицинском ящике за 48–60 ч" или его могут оставить в заранее оговоренном месте при полной предоплате, сообщают "Известия".