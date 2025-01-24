Трамп заявил о планах добиться от ОПЕК снижения цен на нефть

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть.

Об этом он заявил в своем обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. Как считает президент, низкие цены на сырье приблизят завершение военного конфликта вокруг Украины. "Теряются миллионы жизней", — указал глава Белого дома.

После таких заявлений фьючерсы на сырую нефть упали, нефть марки Brent подешевела на 0,7%, до $78,45 за баррель. До выступления Трампа цены на нефть росли.

Кроме того, Трамп снова высказал желание встретиться с Путиным.