Выездное совещание на стройплощадке МТК Томска провел вице-губернатор Анатолий Рожков

Вице-губернатор Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков провел выездное совещание по контролю за ходом строительства в Томске малого транспортного кольца (МТК).

Заместитель губернатора отметил, что на текущем этапе строительство идет по графику, даже с некоторым опережением.

"Задел, который был сделан в прошлом году, нам позволяет об этом говорить. Но, если мы не будем эффективно работать, то просто растратим его", - подчеркнул Анатолий Рожков.

Заместитель губернатора в ходе выездного совещания заслушал доклады представителей подрядчика и стройконтроля.

Главный инженер подрядной организации АО "Автодорстрой" Валерий Кудренко заверил, что в целом ход строительных работ идет без сбоев, на данный момент готовность объекта оценивается специалистами в 45%.

Строители продолжают обустройство земляного полотна, продолжают работы по формированию двух развязок будущей магистрали. На путепроводе в створе с улицы Тихая идут подготовительные работы для будущего монтажа переходных плит, в районе улицы Богдана Хмельницкого продолжается устройство шкафной стенки и облицовка армогрунтовых подпорных стен. По данным подрядчика, готовность путепроводов составляет более 70%.

Представитель ФБУ «РосСтройКонтроль» по региону Алексей Танков пояснил, что замечаний к подрядной организации на данный момент нет; строительные работы проводятся согласно плановым показателям.

Анатолий Рожков, подводя итоги совещания, сообщил, что в ходе предстоящего заседания градостроительного совета предстоит решить вопрос трассировки развязки.

"Нам нужно сделать трассировку данного направления, чтобы развязка привела к эффективному использованию дороги", — сказал Анатолий Рожков.

Напомним, строительство МТК началось в прошлом году. Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Этот масштабный проект частично реализуется в регионе за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Планируется создать четырехполосную магистраль длиной более 4 км, которая напрямую соединит Коларовский тракт и автомобильную дорогу Томск — Мирный — Межениновка.

Сейчас в строительных работах ежедневно участвуют, по данным подрядчика, более 100 специалистов. В 2025 году планируется завершить строительство двухуровневых транспортных развязок, основания дороги и частично нанести асфальтобетонное покрытие. В 2026 году строительно-монтажные работы должны быть выполнены в полном объеме.







