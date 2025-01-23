Украина заявила, что не признает результаты выборов в Белоруссии

Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что Украина заранее отказывается признавать результаты выборов в Белоруссии.

По его словам, голосование в Белоруссии, которое должно состояться уже 26 января, сложно назвать президентскими выборами из-за отсутствия оснований, да и украинские власти уверены, что результат можно предопределить заранее.

Тихий также заявил, что Украина не видит предпосылок для восстановления контакта с Лукашенко, а вопрос признания его легитимности не является чем-то важным для Киева. Более того, страна поддерживает ЕС, Канаду, Великобританию и США во мнении, что в Белоруссии якобы отсутствуют "базовые условия для проведения честных и прозрачных выборов".

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и пожелал ему успехов на выборах.