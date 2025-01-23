Трамп снова высказал желание встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп снова высказался о желании встретиться с президентом Росии Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время видеоконференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп заявил, что хочет провести встречу как можно скорее, а также "закончить ***** на Украине", но не из экономических соображений, а чтобы "остановить кровопролитие".

Накануне Дональд Трамп уже заявлял, что хочет встретиться с российским коллегой и готов сделать это в любое удобное для Владимира путина время. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия еще не слышала что-то более внятное по этому вопросу от Вашингтона. Как только это произойдет, будет начата работа по согласованию графиков и организационных моментов.