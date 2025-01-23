Уличное освещение около астраханской поликлиники восстановили по запросу Игоря Седова

Спикер городской Думы Астрахани Игорь Седов отметил в своем телеграмм-канале, что поликлинику №10 на улице Льва Толстого посещают большое количество жителей Трусовского района. Причем, многие из них уже в почтенном возрасте.

Городские депутаты настояли, чтобы в прошлом году по программе развития территориальных округов здесь восстановили тротуар и установили лавочки для удобства посетителей.

"Недавно ко мне вновь обратилась инициативная группа микрорайона с жалобой на отсутствие освещения на улице - в зимний период им приходится в темноте добираться до поликлиники по утрам и вечерам", - сообщил Игорь Седов.

Председатель астраханской гордумы сделал запрос в профильную городскую организацию, специалисты отреагировали оперативно и теперь освещение уже восстановлено.