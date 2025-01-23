Подрядчик отреагировал на обращение Игоря Седова - подъездные пути восстановят после ремонта канализации

В рамках проекта реконструкции сетей глубинной канализации подрядная организация активно ведет работы по улице Молдавской в Астрахани.

При этом, работы требуют использования значительного количества специализированной автомобильной техники. В силу этого при выполнении работ возникли сложности, связанные с состоянием грунтовых подъездных путей к жилым домам. Из-за интенсивного движения тяжелой техники дороги превратились в «полосы препятствий».

В связи с сложившейся ситуацией в адрес руководства подрядной организации было направлено официальное обращение из городской Думы Астрахани с требованием обеспечить восстановление дорожного покрытия улицы Молдавской после завершения работ.

Подрядчик, рассмотрев обращение, выразил готовность принять соответствующие меры для устранения возникших неудобств. Соответственно, по завершении ремонтных работ на участке дорожное покрытие будет восстановлено до состояния, соответствующего нормативным требованиям, сообщает пресс-служба городской Думы.