В Волгоградской области власти помогут пострадавшим в аварии с школьным автобусом

Администрация Волгоградской области окажет помощь пострадавшим в аварии, в которую попал школьный автобус.

Губернатор Андрей Бочаров поручил оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим, принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку. На место ЧП выехала курирующая эту сферу заместитель губернатора Лариса Савина, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Один ребенок погиб в аварии со школьным автобусом под Волгоградом. ДТП произошло на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск. Авария произошла на 88-м км автодороги. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ с пассажирами.