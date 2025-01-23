Минприроды Кубани назвало незначительным ущерб популяции птиц после ЧП с танкерами

Ущерб, нанесенный популяции птиц в результате ЧП с танкерами у Керченского пролива, оценивается как незначительный, сообщает Минприроды Кубани. Более точные выводы можно будет сделать в 2026 году.

"По мнению орнитологов, популяция этих видов птиц, которые ежегодно зимуют на территории края, составляет около 300 тыс. особей", - говорится в заявлении заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Андрея Колоскова, опубликованном в Telegram-канале оперштаба региона.

По словам специалистов, численность будет восстановлена за счет других птиц этой же популяции путем естественного воспроизводства.

По данным на 10 января, почти 5,8 тысяч птиц пострадали от разлива мазута в Черном море после крушения танкеров. Пернатых нашли спасатели и волонтеры в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Волонтеры сразу передают птиц в центры, где их отмывают от нефтепродуктов, лечат и отправляют на реабилитацию. Оттуда их выпускают в дикую природу уже через неделю.

Ранее сообщалось, что в рыбе из Черного и Азовского морей не нашли загрязнений. Ее проверил Россельхознадзор.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.