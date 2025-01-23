В зоопарк Екатеринбурга переедут молодые бурые медведи

В зоопарке Екатеринбурга готовятся к приезду молодых бурых медведей. Об этом во время пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

По ее словам, на данный момент в зоопарке уральской столицы только два медведя и оба в достаточно возрастной группе - 31 и 33-летние. Сейчас появилась возможность капитально отремонтировать комплекс вольеров, что является отличной возможностью "омолодить экспозицию" и подготовить ее к привозу молодых мишек.

О сроках ремонта или перевода животных пока не сообщается.