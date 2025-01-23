На Кавказе сотрудникам "Россетей" вменили хищение 66 миллионов

Восьми бывшим и действующим сотрудникам ПАО "Россети Северный Кавказ" вменили хищение. Сотрудники ФСБ полагают, что речь идёт о сумме в 66 млн руб.

В управлении ФСБ по Ингушетии сообщили, что восемь сотрудников указанного ПАО и его филиала "Ингушэнерго" "увели" 66 млн руб., выделенные для строительства электроподстанции "Плиево-Новая". При обысках у них нашли вещественные доказательства преступной "работы".

Подозреваемые арестованы, пишет РИА Новости.