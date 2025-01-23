В Тюменской области следить за паводком будут дроны

В Тюменской области следить за паводком в 2025 году будут дроны. Об этом сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал муниципалитетам подготовить собственных операторов БПЛА. В этом региону помогут инструкторы центра "Аванпост".

Вопрос обсуждался на совещании с руководством окружного и регионального Главного Управления МЧС России и главами муниципалитетов. Как сообщил Александр Моор, благодаря своевременно принятым мерам в 2024 году удалось минимизировать ущерб от стихийного бедствия, равного которому не было в истории региона.

"Учитывая накопленный опыт, поручил создать в муниципалитетах запасы необходимых материальных ресурсов, в том числе – полимерной пленки для защиты дамб и насыпей от размывания. Кроме того, необходимо вовремя завершить ремонт пяти участков защитных гидротехнических сооружений, которые получили повреждения прошлой весной", - распорядился он.