На Кубани назвали фейком письмо о субботнике для школьников по сбору мазута

Власти Кубани опровергли появившиеся сообщения о планах провести субботник по сбору мазута на пляжах с участием школьников и учителей.

В соцсетях распространяется письмо якобы от имени начальника главного штаба российского патриотического движения "Юнармия" с приглашением для учителей и школьников на "субботник" по очистке пляжей от мазута в Анапе. Также оно пришло в несколько образовательных организаций региона.

"Это письмо - фейк. Запрещено привлекать несовершеннолетних к сбору нефтепродуктов, а именно с ними работают те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС в Анапе", - говорится в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря, в них принимают участие волонтеры. Ранее сообщалось, что на Кубани за медпомощью обратились 146 участников очистки побережья от мазута. 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно. Госпитализация потребовалась троим пациентам, все они уже выписаны. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.