Песни Шамана и Газманова начнут изучать российские школьники

Изучение патриотических песен Ярослава Дронова (SHAMAN), группы "Любэ" и Олега Газманова могут начать с сентября российские школьники. Как рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов, песенник сейчас готовится, сообщает РИА Новости.

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Для этого создана экспертная группа, куда вошли музыканты-практики, методисты, авторы учебников. Программа уроков музыки изменится в первом-восьмом классах

Рабочий вариант песенника создадут к середине февраля. К лету все обсуждения будут завершены.

Отмечается, что каких-то специальных нововведений не требуется, поскольку в школах уже учтена возможность изучения песен российских исполнителей.