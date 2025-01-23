В Верхней Пышме выставили на аукцион танки, пушки и самолеты из музея УГМК

В Верхней Пышме 12 экспонатов военной техники из Музейного комплекса УГМК выставили на аукцион. Начальная цена лота составляет 26 млн 346 тыс. 53 рубля. Шаг аукциона составляет 5% или 1 млн 317 тыс. 302 рубля, указано на площадке торгов.

Согласно опубликованным документам, продажа осуществляется в рамках приватизации муниципального имущества округа Верхняя Пышма. Соответствующее постановление 12 декабря прошлого года утвердила городская дума.

Среди продаваемых экспонатов:

четыре демилитаризированных автоматических зенитных пушки 37 мм АЗП-39. Начальная цена каждой - 831 тыс. 250 рублей;

четыре планера самолетов: МиГ-31, Су-17М4, Су-24 и Л-39. Начальная цена каждого – 1,9 млн рублей;

два планера вертолетов: Ми-24В и Ми-8ИВ. Начальная цена каждого - 4 млн 508 тыс. 80 рублей;

экспонат БТС-4А (бронированный тягач). Начальная цена - 2 млн 517 тыс. 500 рублей;

Т-55 (танк). Начальная цена - 3 млн 887 тыс. 393 рубля.

На данный момент все экспонаты находятся на территории Музея военной техники по адресу ул. Александра Козицына, 2.

Заявки на участие принимаются с 23 января по 17 февраля. Торги планируется провести 18 февраля.