Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии почти на миллион

Суд не стал взыскивать с бывшего главы Чайковского полученные премии почти на миллион, сообщает Properm.

Прокуратура в прошлом году выявила, что экс-глава Чайковского Юрий Востриков начислил без соответствующего решения гордумы премии на 920 тыс. рублей. Такие действия сочли незаконными, в октябре 2024 гола иск прокурора города Алмаза Сакаева начали рассматривать в суде.

В январе суд отказал прокуратуре. Решение пока не готово и официально стороны пока его не комментируют.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, прокуратура намерена обжаловать решение.