В Москве мошенники через муляжи смартфонов обогатились на 1,6 миллиона

В Москве и Курганской области задержаны трое парней 20-21 года. Им вменяют мошенничество: они якобы покупали дорогие смартфоны, а потом, заменив их на муляжи, оформляли возврат. Доход от этой схемы силовики оценили в 1,6 млн руб.

В полицию обратился представитель одного из маркетплейсов. Ранее в сортировочный центр на улице Свободы на возврат поступило 24 смартфона и стайлер. Как позже выяснилось, технику подменили на фальшивки.

Парни заказали на одном из маркетплейсов дорогостоящие смартфоны и стайлер. Получая заказы, они забирали их, вскрывали коробки и подменяли товары на муляжи. Потом они оформляли возврат товаров и продавали похищенное через интернет-площадки. Возбуждено уголовное дело. Молодые люди арестованы, сообщает управление МВД по Москве.